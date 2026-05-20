Tradične sa v rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu na stánku Európskej únie prezentujú aj niektoré veľvyslanectvá, a to hlavne gastronomicky.
Včera mali návštevníci veľtrhu možnosť ochutnať tradičné slovenské bryndzové halušky, ktoré pripravovali zástupcovia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj veľvyslanec Michal Pavúk.
Dnes budú môcť návštevníci ochutnať francúzske a poľské jedlá, zatiaľ čo zajtra v čase od 10. do 11. hodiny budú na stánku EÚ pripravovať croissanty.