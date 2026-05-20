Žiaci Hudobnej školy Teodora Tošu Andrejevića z Rumy – vysunutého oddelenia v Starej Pazove dnes večer budú mať ďalšiu verejnú hodinu. Podujatie sa začne o 18.00 hodine v aule divadelnej sály.
Publikum bude mať možnosť kochať sa v dielach, ktoré nádejní hudobníci pripravili pre tento program za pomoci svojich profesorov. Na hudobných nástrojoch prezentujú vedomosti, snahu a lásku k umeniu, ktorú nadobudli počas školenia v tejto hudobnej škole.
Investícia do školenia a dosiahnuté výsledky idú ruka v ruke a táto hudobná škola patrí medzi najúspešnejšie hudobné školy v Srbsku. Hudobná škola Teodora Tošu Andrejevića v Rume má v posledných rokoch krásne výsledky, ktoré ju zaraďujú medzi najúspešnejšie hudobno-vzdelávacie inštitúcie v krajine.