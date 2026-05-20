Prvou lastovičkou v rámci programu Dní Petrovca 2026 bude koncert Komorného zboru Musica Viva. Petrovskí speváci a speváčky vo štvrtok 21. mája o 19. hodine v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára sa predstavia repertoárom nacvičených skladieb.
V rámci hudobného večierka okrem prednesu zborového spevu v podaní komorného zboru vystúpia i jeho sólisti Vladimír Kováč, Anna Bovdišová, Elena Demrovská a Viktor Korčok. Hudobnými a speváckymi bodmi sa predstavia aj hostia Marína Kaňová, Emília Tarnociová, žiaci Hudobnej školy Josipa Slavenského a detská spevácka skupina Perličky.