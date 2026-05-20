Anglicko má nového futbalového majstra. V najlepšej (podľa odborníkov), ale v každom prípade najsledovanejšej a aj komerčne najsilnejšej lige sa v sezóne 2025/2026 majstrom stal londýnsky Arsenal.
Gunners vydržali! Možno by práve táto kratučká konštatácia najsprávnejšie zmapovala priebeh celej sezóny a vlastne to, čo sa Arsenalu už roky nedalo dosiahnuť.
Po sezóne 2003/2004 a generácii tzv. The Invincibles, čiže Neporaziteľných by asi ani jeden ich fanúšik netušil, že na ďalší primát v Premier League budú čakať celých 22 rokov. A práve tak sa stalo: Arsenal triumfoval po viac ako dvoch desaťročiach v sezóne, v ktorej naozaj bol najlepším anglickým klubom. Hrali konštante dobre počas jej celého priebehu a najväčšiu časť strávili v čele rebríčka. V jednotlivých obdobiach mali aj dvojciferný náskok pred prenasledovateľmi, ale Arsenal by nebol Arsenalom, keby nerežíroval drámu.
V apríli, čiže fakticky v rozhodujúcich momentoch akoby sa naľakali z potenciálneho triumfu, začali mrhať body v zápasoch, v ktorých boli veľkými favoritmi a zdalo sa, že znovu budú mať smolu a že zas dokážu zničiť všetko dobré, čo počas sezóny budovali.
Zvlášť tak bolo po prehrách s Manchestrom City vo finále Ligového pohára, potom aj po neúspechu s Bournemouthom a ďalšej, tentoraz ligovej prehre so City.
V jednom momente Belasí úplne dohonili Arsenal, avšak ani City v tejto sezóne nehrá ako skôr. Remizovali s Evertonom a v utorok aj s Bournemouthom, čo znamená, že pred posledným kolom má Arsenal potrebný štvorbodový náskok a už mu titul nikto odňať nemôže. Preto, po remíze Bournemouth – Manchester City pred štadiónom Emirates v Londýne prebiehali veľké oslavy, keďže sa milovníci Gunners konečne dočkali štvrtého titulu v Premiér League a úhrnne 14. v anglickej najvyššej ligovej súťaži.
To, že skutočne hrajú dobre v tejto sezóne, potvrdzuje aj fakt, že v predposledný májový deň vystúpia aj vo finále Ligy majstrov UEFA v Budapešti proti aktuálnemu majstrovi Európy, francúzskemu PSG a motivovaný triumfom v domácich majstrovstvách určite získali dodatočnú energiu aj pre toto stretnutie. Preto je skutočne dôležité povedať, že bez ohľadu aj na početné kritiky Arsenal si titul zaslúžene vybojoval. Komentáre na sociálnych sieťach hovoria o nich ako o najslabšom či najhoršom šampiónovi v dejinách, ale si treba položiť otázku, či sú takéto pripomienky opodstatnené.
V minulosti s Arsèneom Wengerom hrali krásny futbal, ale výsledky chýbali. Prišlo obdobie, keď sa nekvalifikovali ani do Ligy majstrov niekoľko sezón a aj také časy, keď často finišovali ako štvrtí v lige a začali sa im posmievať a nazývať ich 4rsenalom. Tak potom, čo je predsa lepšie – hrať menej atraktívne a stať sa šampiónom, alebo trvať na kráse a umení na trávniku a byť v úzadí?
Kto ešte poznačil končiacu sa sezónu?
Okrem Arsenalu osobitne treba zdôrazniť najmenej ešte tri, resp. štyri celky. Ako prvý spomenutý Bournemouth, ktorý momentálne vlastní rekord sezóny, 17 zápasov bez prehry. V poslednom kole im je súperom bezstarostný Nottingham Forest a séria bez prehry by sa tak mohla predĺžiť. Bournemouth mal náskok proti City až po nadstavený čas, keď vyrovnal Haaland. Pre City remíza neznamenala nič, zostali bez titulu, ale pre populárne Čerešničky znamená stratu dvoch bodov, ktoré im potenciálne mohli priniesť účasť v Lige majstrov v budúcej sezóne.
Teoreticky stále šancu na elitu majú, ale skôr sa udeje, že vystúpia v UEFA Európskej lige (čo je možno pre nich presne na mieru). Postup do Ligy majstrov by bol oveľa efektnejší a finančne významnejší, ale aj tak si Bournemouth vybojoval prvú účasť v UEFA súťaži v dejinách klubu.
Spomeňme aj Brentford, ktorý stále má šancu postúpiť do Európy – klub, ktorý na konci minulej sezóny predal najväčšiu časť najlepších futbalistov, a odstúpil aj dlhoročný tréner Thomas Frank. Predpovedalo sa im vypadnutie, ale Brentford zahral výborne a kolo pred koncom je deviaty a má iba o bod menej ako Chelsea, ktorá momentálne vlastní pozíciu, ktorá prináša Konferenčnú ligu. Sezónu poznačil ich útočník Igor Thiago. Stal prvým brazílskym strelcom v Premier League, ktorý v jednej sezóne dal viac ako 20 gólov. To mu prinieslo aj pozvanie do brazílskej reprezentácie na nadchádzajúcom svetovom šampionáte.
V boji o Európu stále je aj Sunderland, klub, ktorý do PL postúpil vlani cez Championship play-off. Bol prvým favoritom na vypadnutie, avšak počas celej sezóny hral oveľa lepšie.
A na záver – Manchester United – veľkoklub, ktorý roky hľadá svoj návrat na veľkú scénu, akoby s Michaelom Carrickom hral v inej dimenzii. Niekdajší futbalista tohto klubu a dočasný tréner v roku 2021 sa vrátil na lavičku Red Devils v januári, keď vystriedal Rubena Amorima.
Klub stabilizoval a postupne hral stále lepšie, takže United bez ťažkostí finišuje ako tretí a vystúpi v Lige majstrov v budúcej sezóne.
Na opačnej strane sú londýnske rozčarovania: West Ham a Tottenham Hotspur a jasné je, že jeden z týchto celkov z Premiér League vypadne. Hotspur pred posledným kolom má o dva body viac a zápas s Evertonom doma, zatiaľ čo West Ham tiež na domácej pôde uvíta Leeds United.