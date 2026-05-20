V nedeľu 17. mája sa členovia Džudo klubu Jedinstvo z Kačareva predstavili na súťaži v Niši, kde sa konala súťaž o Pohár cára Konštantína. Turnaj privítal súťažiacich zo Srbska, Bulharska, Macedónska, ktorí si zmerali sily v medzinárodnej konkurencii.
Klub Jedinstvo reprezentovali traja džudisti. Medzi nimi sa výrazným úspechom zapísal aj Kovačičan Ivan Glózik, ktorému sa podarilo vybojovať zlatú medailu a vystúpiť na najvyšší stupienok víťazov.
Jeho úspech je výsledkom vytrvalosti, tréningov a športového nasadenia a zároveň je aj významným úspechom pre klub Jedinstvo.