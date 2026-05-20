Ochotnícke divadlo Janka Čemana uvedie v sobotu 23. mája predstavenie Snehuľka zo skrine. Autorkou hry je Elena Hložanová, kým úpravu a réžiu podpisujú Ľuboslav Majera a Oľga Ćosićová.
Ide o hru pre deti, ktorá rozprávkovým spôsobom prináša viaceré morálne posolstvá – o obetavosti, možnosti zmeniť sa k lepšiemu, ale aj o tom, že láska hory prenáša. V príbehu tri dcéry hľadajú pre svojho otca, kráľa, vhodný liek na jeho nespavosť – najlepšiu rozprávku, ktorá by mu pomohla zaspať. Na svojej ceste sa stretávajú so Snehuľkou a trinástimi trpaslíkmi, ktorí sa postupne učia byť aktívnejšími a zodpovednejšími.