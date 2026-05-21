Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s podpredsedom vlády Ukrajiny pre európske a euroatlantické integrácie Tarasom Kačkom.
Hovorili o zlepšení bilaterálnych vzťahov, európskej ceste našich krajín a o ďalšom rozvoji spolupráce. Osobitný dôraz kládli na posilnenie hospodárskej spolupráce, pokračovanie rokovaní o dohode o voľnom obchode, ako aj o možnosti ďalšieho zvýšenia výmeny tovaru, investícií a spolupráce. Zhodli sa, že Srbsko a Ukrajina majú priestor na výrazné rozšírenie partnerstva, najmä prostredníctvom konkrétnejšieho prepájania ekonomík a lepšieho využitia existujúcich možností.
Počas stretnutia si vymenili názory na európske integrácie, pričom európska cesta je strategickým smerovaním Srbska a dôležitým rámcom pre reformy a stabilitu. Memorandum o porozumení v oblasti európskych integrácií predstavuje ďalší krok k výmene skúseností a silnejšej inštitucionálnej spolupráci.
V oblasti energetiky rokovali o regionálnej energetickej bezpečnosti, diverzifikácii zdrojov a trás dodávok, ako aj o význame Vertikálneho plynového koridoru pre širšie prepojenie.