Prvá UEFA trofej v sezóne 2025/2026 je udelená. Absolútne zaslúžene si ju vybojovali futbalisti anglickej Aston Villy, ktorí vo finále UEFA Európskej ligy výsledkom 3 : 0 porazili nemecký SC Freiburg v Istanbule.
Aston Villa bola oveľa lepším súperom od samého začiatku stretnutia, aj keď Freiburg tlačil, ale jeho ofenzíva nebola konkrétna a nepriniesla žiadne plody.
Pri konci stretnutia lepšiu hru a prevahu Angličania korunovali dvomi krásnymi gólmi, keď najprv trafil Tielemans, potom v nadstavenom čase aj Buendia, vari ešte krajšie. Konečný výsledok stanovil už v 58. minúte Rogers a dojem je, že Villa mohla dať ešte daktorý gól a že súpera vo finále zdolala s polovicou vynaloženého úsilia.
Nikto nepopiera kvalitu Freiburgu, ale skutočne tím z Ostrova ospravedlnil svoju reputáciu a potvrdil, že ho stávkari a odborníci s právom už na začiatku sezóny vyhlásili za jedného z najväčších favoritov na konečný triumf.
Okrem toho, že Villa vyhrala túto cennú trofej, získala tak právo automaticky postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov v budúcej sezóne. Pravda, má to vybojované aj v anglickej Premiér League, ale aj tento fakt treba každopádne spomenúť.
Zároveň Angličania získali svoju prvú trofej po roku 1996, keď triumfovali v domácom Ligovom pohári a prvý európsky primát po roku 1982, keď vyhrali v niekdajšom Pohári majstrov, čiže v dnešnej spomenutej Champions League.
Na ceste k trofeji Villa ligovú fázu zdolala takmer na výbornú. Dosiahla sedem triumfov a prehrala iba proti holandskému debutantovi na európskej scéne, Go Ahead Eagles, v treťom kole. Radom potom v eliminačných kolách porazili Lille OSC, Bolognu a Nottingham Forest.
Z druhej strany Freiburg ligovú fázu uzavrel na siedmom mieste a tiež priamo postúpil do osemfinále. Po stretnutie s Villou eliminoval Genk, Celtu Vigo a Bragu. Nemecký kolektív aj tak v budúcej sezóne bude hrať v UEFA súťaži, keďže v Bundeslige skončil na siedmom mieste, a to mu prinieslo postup do Konferenčnej ligy.
Triumf Villy Anglicku potenciálne môže priniesť až šiestich účastníkov v Lige majstrov v budúcom ročníku. Jedným z nich môže byť Bournemouth, ktorý má najmenej vo vrecku Ligu Európy, ale sa dostať môže aj do Champions League, teda na to je potrebné splnenie troch podmienok. Jedna z nich už je realizovaná – Aston Villa vyhrala v Lige Európy. Ďalšie dve sú: aby Aston Villa v PL skončila na piatom mieste (momentálne je štvrtá) a aby Bournemouth bol šiesty (kde sa aj teraz nachádza).
Takýto scenár nie je nereálny, lebo Villa v poslednom kole hosťuje na Etihad štadióne a zohrá s Manchestrom City. Ich eventuálnu prehru môže využiť Liverpool, ktorý sa stretne doma s Brentfordom a v tom prípade by sa posunul a Villa klesla. Bournemouth potom už potrebuje iba bod proti Nottinghamu Forest a zahrá si v Lige majstrov v sezóne 2026/2027.
Inak končiace sa vydanie futbalových majstrovstiev v celej Európe prinieslo množstvo prekvapení a zaujímavostí. Vynikli kluby z druhého plánu. Napríklad v Rakúsku sa LASK stal šampiónom po 61 rokoch, v Dánsku Aarhus získal prvú majstrovskú trofej po roku 1986, v Nórsku Viking získal prvý šampiónsky titul po roku 1991, vo Švédsku vyhralo Mjällby z mestečka, v ktorom žije okolo 1 500 ľudí.
Vo Švajčiarsku sa titulom ovenčil Thun po tom, čo sa vlani dostal do najvyššej súťaže a v Škótsku bol Hearts veľmi blízko k titulu, prvýkrát po roku 1961 a mal šancu stať sa prvým šampiónom po roku 1985 a že to nie je Rangers, alebo Celtic. Predsa neuspel, lebo v poslednom kole prehral práve proti Celticu, ktorý tak finišoval s dvojbodovým náskokom.
A na záver – už na budúci týždeň skončené budú aj súťaže v ďalších dvoch UEFA ligách, najprv sa v stredu vo finále Konferenčnej ligy stretnú Crystal Palace a Rayo Vallecano, kým v sobotu v Budapešti vo finále Ligy majstrov vystúpia Paris Saint-Germain a Arsenal.