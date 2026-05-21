Minister vedy, technologického rozvoja a inovácií Béla Bálint navštívil včera v spoločnosti generálneho riaditeľa Novosadského veľtrhu Slobodana Cvetkovića Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh.
Pri tejto príležitosti sa stretol aj s ministrom poľnohospodárstva Draganom Glamočićom, s ktorým hovoril o zlepšení spolupráce v oblasti uplatnenia vedy a inovácií v poľnohospodárstve.
Počas stretnutia bol osobitný dôraz kladený na rozvoj moderných technológií v poľnohospodárstve, digitalizáciu poľnohospodárskej výroby, využívanie umelej inteligencie v poľnohospodárstve, podporu vedecko-výskumných projektov, ako aj na posilnenie spolupráce medzi vedeckými inštitútmi, fakultami a poľnohospodárskym sektorom.
Minister Bálint sa stretol aj so zástupcami Inštitútu pre poľnohospodárstvo a zeleninárstvo, ktorý má, ako odznelo, výraznú podporu ministerstva vedeného ministrom Bálintom.