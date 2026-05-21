K sviatku Petrovca členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov každoročne pripravujú spoločnú výstavu Petrovské pohľady.
Aj tentoraz sa vyše tridsať výtvarníkov zapojilo svojou kreatívnou prácou k tomuto umelecko-výstavnému podujatiu.
Najviac prác prišlo, pochopiteľne, z Petrovca, ale účinkujú, ako vždy, aj výtvarníci z Kulpína, Hložian, Maglića, zo Selenče, z Pivnice, Kysáča, Rumenky a zo zahraničia: z Nemecka a Veľkej Británie.
Vernisáž bude v piatok 22. mája o 18. hodine na nádvorí Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec.