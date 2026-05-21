Na titulnej strane štvrtého májového čísla Hlasu ľudu je fotografia z 93. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu, ktorý spoločne otvorili ministri poľnohospodárstva Česka a Srbska. Obsiahlejší príspevok z podujatia prinášame v rubrike Týždeň.
Vo vstupnej rubrike Týždeň je obvyklý prehľad 168 hodín prezidenta Srbska, ako i riport zo zasadnutia Zhromaždenia Nového Sadu. Archív Vojvodiny si pripomenul storočnicu existencie a petrovskí matičiari zasadali o ročnej činnosti a plánoch. V rubrike Kronika našich dní prinášame rozhovor s predsedníčkou Obce Báčsky Petrovec Vierou Krstovskou o rozvoji obce, infraštruktúre aj prípravách na Slovenské národné slávnosti.
V rubrike Naše dediny sme zaznamenali niekoľko podujatí. V rumunskom Nadlaku to bol 5. festival čerstvej klobásy, kým v Starej Pazove a Petrovci prebehli oslavy Dňa školy. V kysáčskej základnej škole zasa prebiehalo testovanie budúcich prvákov. Bohatý program mala aj Kovačica, kde sa na námestí konal spoločný ples maturantov tamojšieho gymnázia a malých maturantov zo všetkých základných škôl v obci. V rámci osláv Dňa Kovačice sa uskutočnilo aj podujatie Korene Kovačice, zatiaľ čo v Padine zorganizovali ekologickú akciu Zavrni rukave, a v Laliti Združenie žien Matkino srdce usporiadalo už 18. ročník obľúbenej krojovej zábavy.
Rubriku Detský kútik zvlášť skrášlili práce najmladších prispievateľov na tému usilovných kuchárov, veselých šašov aj rozprávkových drakov.
V úvode prílohy pre súčasný a moderný život Životný štýl sme priblížili digitálnu dobu a jej dôsledky, ďalej to, ako si vyskladať univerzálny šatník, ktorý funguje na každú príležitosť. Prinášame aj rozhovor s fyzioterapeutkou Darinou Čechovou a príspevok z Eurovízie. V Art/Scéne si Iron Maiden pripomenul polstoročie existencie na scéne a viac o Saturne sa diváci dozvedia v Živote s hviezdami. Neprehliadnite ani chutný recept, ktorý náš týždenník ponúka v rubrike Varíme s Vami.
V pokračovaní nasledujú Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy, kde sa v rozhovore s Vladimírom Dišpiterom a Petrom Koreňom viac dozviete o snách o veľkých kariérach.
Z obsahu kultúrnej rubriky vám dávame do pozornosti článok o 32. Kysáčskom spevníku, 5. Detskom festivale ľudových piesní v Pivnici, oslave Dňa školy v Kovačici a detskom programe Zjednotení v rozmanitosti tanca.
Po inzerčných stranách aj lúštitelia krížoviek si prídu na svoje a na milovníkov športu čakajú zaujímavé riporty zo zápasov v našich dedinách, ako aj príspevok o kvalifikáciách Srbska na hádzanársky šampionát 2027. Neprehliadnite ani príspevok o súťažnom podujatí Skautského oddielu Jánošík v Kovačici.
Poslednú stranu tohto čísla Hlasu ľudu zdobia fotografie konfirmandov z evanjelického cirkevného zboru SEAVC a Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice v Selenči, ktorí prednedávnom potvrdili svoju krstnú zmluvu a stali sa dospelými členmi tamojších cirkví.