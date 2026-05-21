Zástupcovia Európskych hlavných miest kultúry (EHMK) z ôsmich európskych krajín pobudli v Novom Sade od 19. do 21. mája v rámci medzinárodného projektu ECoC Echo.
Ako sa uvádza v oznámení, na základe rozsiahlej analýzy Európskej komisie sa Nový Sad predstavil ako jeden z najúspešnejších príkladov dlhodobého rozvoja projektu Európske hlavné mesto kultúry. Dlhoročný výskum, prvý svojho druhu, ktorý Európska komisia realizovala od vzniku projektu EHMK v roku 1985, vyzdvihol Nový Sad spomedzi 22 miest – bývalých nositeľov tohto titulu.
„Podľa výsledkov analýzy Európskej komisie bol Nový Sad ocenený takmer vo všetkých kľúčových oblastiach projektu: prepájanie srbských Atén s umelcami z celej Európy, rozvoj kultúry v celom meste, podpora umeleckej scény, obnova hmotného i nehmotného dedičstva, ako aj podpora hospodárskeho rozvoja, ktorá sa okrem iného prejavila zvýšením počtu návštevníkov a rastom reputácie mesta – a to všetko pri zodpovednom hospodárení s financiami,“ uvádza sa v oznámení.
Počas návštevy obnovených častí Nového Sadu – Distriktu, Podhradia, Almašského kraja a siete kultúrnych staníc – mala delegácia možnosť oboznámiť sa s výsledkami práce na kultúrnej infraštruktúre, v rámci ktorej sa po prvýkrát v určitom období začal rozsiahly a komplexný proces obnovy a rozvoja. Programy Doček a Kaleidoskop kultúry, ktoré získali európske ocenenia ako súčasť dedičstva projektu EHMK, navyše pritiahli pozornosť úspešným prepájaním obnovených priestorov so súčasným umeleckým obsahom.