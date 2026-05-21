Dnes si pripomíname Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj. Tento medzinárodný deň neoslavuje len bohatstvo globálnych kultúr, ale poukazuje najmä na kľúčovú úlohu medzikultúrneho dialógu pri budovaní svetového mieru a zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja.
Dejiny tohto dňa siahajú až do roku 2001, kedy Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) prijala Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti. V nadväznosti na tento krok vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2002 oficiálny svetový deň. Hlavným zámerom bolo od počiatku zvýšiť potenciál kultúry ako kľúčového nástroja na dosiahnutie globálnej prosperity, udržateľnosti a mierového spolužitia.
Význam tohto dňa výrazne stúpol po roku 2015, kedy OSN schválila Agendu trvalo udržateľného rozvoja 2030 a Rezolúciu o kultúre a trvalo udržateľnom rozvoji.
Svetový deň je pre medzinárodné spoločenstvo príležitosťou na propagáciu kultúry v celej jej šírke. Zahŕňa nielen hmotné a nehmotné dedičstvo, ale aj moderné kreatívne odvetvia a rozmanité kultúrne prejavy. Kultúra už dávno nie je vnímaná len ako pasívne dedičstvo, ale ako aktívny prostriedok inklúzie, vzájomného porozumenia a pozitívnych zmien v sociálnej, environmentálnej i ekonomickej oblasti.
Napriek pretrvávajúcemu významu čelí kultúrna rozmanitosť v súčasnosti vážnym rizikám, najmä pred dlhodobými ekonomickými dôsledkami globálnych kríz.
Zdroj: unesco.sk