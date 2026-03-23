V celom svete sa 23. marca pripomína Svetový meteorologický deň (World Meteorological day) vyhlásený v roku 1960 Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO), ktorá zastrešuje spoluprácu v oblasti siete meteorologických a hydrologických staníc, meteorologické pozorovania a rýchlu výmenu meteorologických informácií medzi jednotlivými národnými meteorologickými organizáciami.
WMO, so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko), bola založená v roku 1950 ako následník Medzinárodnej meteorologickej organizácie z roku 1872 a následne bola pridružená k OSN.
Každý rok si 23. marca pripomíname aj Svetový deň medveďov, venovaný zvýšenej ochrane a povedomiu o týchto úžasných zvieratách. Hoci sa často považujú za silnú a nebezpečnú šelmu, medvede čelia mnohým hrozbám, ktoré ohrozujú ich existenciu. Sú však prirodzene plaché a stretnutiu s človekom sa vo voľnej prírode vyhýbajú.
Zdroj: kalendár.sk, malkiapark.sk