V športovom centre Tikvara v Báčskej Palanke sa v nedeľu 22. marca uskutočnili individuálne Majstrovstvá Srbska kadetov a kadetiek v stolnom tenise. Organizátorom podujatia bol domáci klub STK Bačka Palanka.
Talentovaný reprezentant STK Selenča Dávid Čapanda potvrdil svoje kvality a suverénne ovládol kadetskú kategóriu. V dvojhre nenašiel premožiteľa a titul majstra Srbska obhájil bez straty jediného setu, čím jasne dominoval medzi najlepšími hráčmi svojej vekovej kategórie.
Svoj výnimočný výkon korunoval aj v štvorhre, kde spolu s Brankom Dragoljevićom z Nového Sadu predviedli výbornú zohratosť a zaslúžene si vybojovali zlaté medaily. Ich hra potvrdila, že patria k absolútnej špičke kadetského stolného tenisu v Srbsku.
Deň predtým sa v rovnakom športovom centre konali aj Majstrovstvá Srbska minikadetov (hráči narodení v roku 2015 a mladší), ktoré rovnako prebehli v disciplínach jednotlivcov a štvorhry podľa rovnakého herného systému.