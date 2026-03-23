Výsledky po setoch: (20 : 25, 20 : 25, 13 : 25)
VK KULPÍN: Ivanovićová, Milenkovićová, Nováková, Chalupková S., Chalupková D., Grabežová, Čemanová, Luburićová
Seniorky VK Kulpín v sobotu 21. marca hosťovali v Báčskej Palanke, kde si zmerali sily s domácim tímom VK MERKUR 2.
Počas všetkých troch setov kulpínske volejbalistky hrali trpezlivo a robili málo chýb. Mali kvalitné podania a hrali výborne, a tak v obrane neutralizovali všetky pokusy Palančaniek. Skúsenosť a kvalita teda boli príznačné pre Kulpínčaky, ako o zápase informoval ich tréner Stanislav Zima.