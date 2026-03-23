Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes vyhlásil, že v národnostných radách národnostných menšín sa najlepším spôsobom propagujú aktivity všetkých národnostných menšín a vytvára sa priestor pre vzdelávaciu, osvetovú a kultúrnu činnosť príslušníkov menšín žijúcich v Srbsku.
Macut pred začiatkom zasadnutia Rady pre národnostné menšiny uviedol, že tento rok je mimoriadne významný, keďže sa uskutočnia voľby do rád národnostných menšín. Podľa jeho slov ide o najlepší spôsob, ako preukázať demokratickosť, transparentnosť, ale aj inkluzívnosť tohto procesu.
Vyjadril nádej, že bude pokračovať dobrá, plodná a veľmi konštruktívna spolupráca so všetkými národnostnými menšinami, pričom poďakoval ministrovi pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Demovi Berišovi za jeho angažovanosť v dialógu s národnostnými radami.
Predseda vlády zdôraznil, že dnešné zasadnutie je spôsobom, ako zlepšiť spoluprácu a dialóg s národnostnými radami.
„Domnievam sa, že je to dobrá cesta na zosúladenie spoločných potrieb, plánov a celkové zlepšenie postavenia národnostných menšín prostredníctvom ich rád, čo je v záujme Srbska,“ uzavrel premiér.
Ako bolo avizované, na zasadnutí by mal byť prijatý návrh programu na pridelenie prostriedkov z Rozpočtového fondu pre národnostné menšiny na rok 2026, na ktorý je vyčlenených celkovo 30 miliónov dinárov.