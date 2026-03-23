Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa dnes stretol s veľvyslancom Ukrajiny v Srbsku Oleksandrom Lytvynenkom. Cieľom stretnutia bolo prerokovať možnosti budúcej spolupráce, ako aj konkrétne iniciatívy, ktoré môžu prispieť k rozvoju kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských vzťahov.
Ako sa uvádza v oznámení, na stretnutí hovorili o opatreniach, ktoré je potrebné podniknúť na adekvátnu ochranu a obnovu pamätníka Tarasa Ševčenka. Zdôraznený bol význam medziuniverzitnej a regionálnej spolupráce, predovšetkým v rámci Dohody o partnerskej spolupráci, ktorú Nový Sad podpísal s mestom Ľvov. Obidve strany sa zhodli, že táto kooperácia je kľúčová pre rozvoj kultúrnych a vzdelávacích výmen, ako aj pre poskytovanie podpory mládeži.
Plánuje sa aj zorganizovanie výstavy ukrajinských kraslíc, ktoré sú zapísané na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.