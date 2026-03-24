1751 – zomrel v Bratislave vojvodca, krajinský hodnostár a feudálny zemepán Ján Pálfy (Pálffy). Pochovali ho v Dóme sv. Martina v Bratislave.
1785 – narodil sa v Borskom Mikuláši katolícky kňaz, bernolákovský básnik a prekladateľ Ján Hollý. Medzi jeho veľké básnické diela patria napríklad eposy Svatopluk alebo Cyrillo-Methodiada.
1905 – zomrel francúzsky spisovateľ, tvorca vedecko-fantastických románov Jules Verne, považovaný za zakladateľa sci-fi žánru.
1906 – narodil sa v Pezinku historik a publicista František Bokes.
1908 – narodil sa v Hranovnici jazykovedec Jozef Štolc. Okrem Slovenska realizoval dialektologický výskum aj v Maďarsku (1946) a v Juhoslávii (1947, 1965).
1911 – narodil sa americký animátor kreslených filmov a karikaturista Joseph Barbera.
1919 – narodil sa americký básnik Lawrence Ferlinghetti, považovaný za posledného predstaviteľa beat generation. Medzi jeho najznámejšie diela patrí zbierka Lunapark v hlave a próza Ona. Známy je aj svojimi prekladmi francúzskeho spisovateľa Marcela Prousta.
1930 – narodil sa americký filmový herec a producent Steve McQueen, predstaviteľ pištoľníka Vina z legendárneho westernu Sedem statočných. Zaskvel sa aj vo filmoch Motýľ či Sklenené peklo.
1939 – vyšlo vládne nariadenie o zaisťovacej väzbe nepriateľov Slovenského štátu.
1944 – ako odplatu za bombový útok proti nemeckej policajnej jednotke situovanej v Ardejských jaskyniach pri Ríme popravili 335 osôb (vrátane 57 Židov, dvoch detí a niekoľkých kňazov).
1949 – Akadémia filmového umenia a vedy v Hollywoode prvý raz v dovtedajšej histórii udeľovania Oscarov, udelila Oscara za najlepší film dielu, ktoré nevzniklo v USA. Bol ním filmový prepis Shakespearovho Hamleta. Film režíroval, produkoval a hlavnú úlohu (Hamleta) zahral britský herec Laurence Olivier.
1972 – Britská vláda zrušila dovtedajšiu formu vlády v Severnom Írsku zavedenú roku 1920. Zbavila právomoci dovtedajšiu provinčnú vládu a prevzala všetku moc. Správou provincie poverila Williama Whitelawa, ktorý bol vymenovaný za ministra pre záležitosti Severného Írska.
1976 – Argentínske ozbrojené sily prevzali moc v krajine a zatkli prezidentku Izabelu Perónovú (vdova po Juanovi Perónovi, ktorá bola jeho druhou manželkou), pričom moci sa ujala trojčlenná junta na čele s veliteľom pozemných vojsk generálom Jorge Rafaelom Videlom.
1999 – NATO spustilo vojenskú operáciu proti Srbsku (Juhoslovanskú zväzovú republiku) , pod zámienkou zabránenia humanitárnej katastrofy pre Albáncov na Kosove a Metóchii. NATO agresiou proti suverénnej krajine porušilo Chartu OSN, ako aj vlastný zakladajúci akt, ktorý ho pred polstoročím definoval ako obrannú alianciu. K útoku došlo bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, v rozpore s dokumentom o európskej bezpečnosti z Helsínk, ba dokonca v rozpore s ústavami jednotlivých členských štátov NATO. Počas 79 dní agresie 19 krajín vedených USA boli použité zbrane zakázané medzinárodnými dohovormi. Počas agresie boli spáchané početné vojnové zločiny a bola spôsobená humanitárna katastrofa obrovských rozmerov. Podľa odhadov zahynulo 2 500 až 3 000 občanov, väčšinou civilistov.