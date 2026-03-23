Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg vlády Srbska oznámilo, že dnes sa uskutočnilo zasadnutie Rady pre národnostné menšiny. Na zasadnutí bol schválený Návrh programu na pridelenie prostriedkov z Rozpočtového fondu pre národnostné menšiny na rok 2026, pre ktorý je vyčlenených celkovo 30 000 000 dinárov.
Podľa tohto návrhu sa prioritnou oblasťou financovania programov a projektov pre národnostné menšiny v tomto roku stala kultúra. Týmto krokom vláda potvrdzuje svoje odhodlanie pokračovať v práci na zveľaďovaní a rozvoji kultúrnych aktivít národnostných menšín v Srbsku, uvádza sa v oznámení.
Okrem iného sa na zasadnutí hovorilo aj o Správe o činnosti Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, ako aj o správe o realizovaných a plánovaných aktivitách jednotlivých národnostných rád. Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg Demo Beriša zhodnotil, že dnešné zasadnutie potvrdilo odhodlanie rezortného ministerstva ďalej posilňovať práva a postavenie národnostných menšín prostredníctvom kontinuálneho dialógu, spolupráce a inštitucionálnej podpory.