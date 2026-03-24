Pred 27 rokmi, 24. marca 1999, NATO spustilo vojenskú operáciu proti Srbsku (Spolkovej republike Juhoslávii) pod zámienkou zabránenia humanitárnej katastrofy Albáncov na Kosove a Metóchii.
Agresiou proti suverénnej krajine NATO porušilo Chartu OSN, ako aj vlastný zakladajúci akt, ktorý ho pred polstoročím definoval ako obrannú alianciu. K útoku došlo bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, v rozpore s dokumentom o európskej bezpečnosti z Helsínk, ba dokonca aj v rozpore s ústavami jednotlivých členských štátov NATO.
Počas 79 dní agresie 19 krajín vedených USA boli použité zbrane zakázané medzinárodnými dohovormi. Počas operácie boli spáchané početné vojnové zločiny a bola spôsobená humanitárna katastrofa obrovských rozmerov. Podľa odhadov zahynulo 2 500 až 3 000 občanov, väčšinou civilistov.
Podľa oficiálnych údajov Ministerstva obrany zahynulo 81 detí (niektoré zdroje uvádzajú aj číslo 89). Najmladšou obeťou bola 11-mesačná Bojana Tošovićová.