Doteraz už osemnásť rokov v Hložanoch prebiehalo podujatie Zima s knihou a tohto roku po prvýkrát toto podujatie pomenovali Vítanie jari s knihou, vzhľadom na skutočnosť, že v pondelok 23. marca už aj podľa kalendára nie sme v zimnom, ale v jarnom období.
Organizátormi stretnutia milovníkov kníh a krásneho slova v kaviarni Pod lipami v Hložanoch i tohto roku boli Spolok žien Slovenka Hložany, MOMS Hložany a Slovenský kultúrny klub v Srbsku z Báčskeho Petrovca.
Ďalšia v šnúre prezentácií nových kníh, ktoré naštartovali koncom januára v Knižnici Štefana Homolu, a potom poputovala aj do ďalších slovenských prostredí, tradične končí v Pivnici ako sprievodné podujatie festivalu DIDA.
Na rozdiel od minulých rokov, keď boli prezentované knihy Slovenského vydavateľského centra, tohto roku predstavili produkciu kníh Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku, ktorého zakladateľom je Vladimír Valentík. Predstavil náplň desaťročnej práce tohto združenia, ktoré vzniklo roku 2017, a periodikum, ktoré začali vydávať na začiatku, bol Slovenský svetový kalendár. Ten sa dožíva desiatej edície.
Valentík predstavil autorku kníh pre deti a poetku Katarínu Mosnákovú-Bagľašovú, ktorej dve knihy v poslednom období SKK vydal. Pozornosť venovali knihe pre deti Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jána a zbierke básní Cez kľúčové ucho, tiež básnickej zbierke Víťazoslava Hronca Anjel skazy. Odprezentovali i ďalšie tituly z tohto vydavateľstva. Ide o zborník prác z vedeckej konferencie Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov a monografiu Bajša – Multikultúrne tradície Slovákov v Báčke, ktorú pripravil kolektív autorov z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a knižočku Cirkevno-školské nápisy slovenských evanjelikov v Kysáči v 19. storočí prednedávnom zosnulého miestneho historika amatéra Jána Pavlova.
Básne Víťazoslava Hronca a Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej predniesla Alena Pešková a detské poviedky prečítala Viera Miškovicová.