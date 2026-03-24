V Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne neustále usporadúvajú pre žiakov zaujímavé a poučné aktivity.
Žiaci 5. a 6. ročníka si pripomenuli Svetový deň vody (22. marca) pod vedením učiteľky biológie Maríny Melichovej. Svoje vedomosti a nápady stvárnili na výkresoch, ktoré následne vystavili na chodbových nástenkách.
A zasa žiaci záverečného 8. ročníka sa so svojou pedagogičkou venovali téme profesionálnej orientácie. Spoločne pripravili informačnú nástenku, ktorá má budúcim stredoškolákom pomôcť pri rozhodovaní o ich ďalšom vzdelávaní.