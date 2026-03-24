Nezamestnaní, ktorí chcú začať podnikať, môžu aj v roku 2026 získať finančnú podporu štátu. Národná služba pre zamestnávanie (NSZ) vyhlásila výzvu na dotácie na samostatnú zárobkovú činnosť.
Ako uvádza portál Biznis.rs, jednorazová podpora predstavuje 380 000 dinárov, osoby so zdravotným postihnutím môžu získať 420 000 dinárov. Prostriedky sú určené na založenie živnosti, družstva alebo spoločnosti, pričom podmienkou je vykonávať činnosť minimálne jeden rok a riadne si plniť povinnosti.
Žiadatelia musia byť evidovaní ako nezamestnaní, absolvovať podnikateľské školenie a predložiť podnikateľský plán. Ten sa hodnotí bodovo, pričom zvýhodnené sú menej zamestnateľné skupiny a ženy.
O schválení rozhoduje poradie podľa bodov, pri rovnosti má prednosť skôr podaná žiadosť. Po schválení sa podpisuje zmluva a následne sú prostriedky vyplatené.