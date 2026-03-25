1196 – veľký župan rašký Stefan Nemanja odovzdal moc svojmu druhorodenému synovi Stefanovi a nie prvorodenému synovi Vukanovi. Rozhodujúci vplyv mala skutočnosť, že v roku 1195 nastúpil na trón v Byzancii cisár Alexius III., ktorého dcéra Eudokia bola vydatá za Stefana, ale aj Nemanjovo hodnotenie, že Štefan je schopnejší riadiť štát.
1420 – husitské vojsko porazilo pod vedením Jana Žižku pri Sudoměři križiacke vojsko.
1668 – v USA sa konali prvé preteky koní.
1791 – vo Viedni prvýkrát vyšli Novine serbske.
1941 – Juhoslávia vo Viedni podpísala protokol o pristúpení k Paktu troch veľmocí. O necelé dva dni neskôr bola vláda a regent knieža Pavle Karađorđević zvrhnutý vojenským prevratom. Predchádzali tomu masové demonštrácie v Belehrade a ďalších srbských mestách, ktoré vyvolali v Berlíne pobúrenie, čo malo za následok bombardovanie Belehradu 6. apríla, bez vyhlásenia vojny.
1844 – vyhlásený bol prvý srbský občiansky zákonník. Zostavil ho novosadský právnik Jovan Hadžić.
1881 – narodil sa maďarský hudobný skladateľ, zberateľ ľudových piesní a klavirista Béla Bartók.
1942 – z Popradu bol vypravený prvý transport Židov do nacistického koncentračného tábora v Osvienčime.
1945 – Červenou armádou a rumunskými vojakmi boli oslobodené Banská Bystrica a Podbrezová.
1957 – Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko podpísali v Ríme zmluvu o Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS – v súčasnosti Európska únia).
2002 – Afroameričanka Halle Berry získala Oscara za hlavnú úlohu vo filme Ples príšer a stala sa prvou černoškou, ktorá toto ocenenie získala.
2015 – v španielskom Santiagu de Compostela podpísali zástupcovia 14 európskych krajín prvú medzinárodnú dohodu o boji proti obchodovaniu s orgánmi.