Ministerka práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí vo vláde Srbska Milica Đurđevićová-Stamenkovská dnes v mene vlády Srbska položila veniec k Pamätníku detí, ktoré zahynuli počas agresie NATO v Tašmajdanskom parku, pri príležitosti 27. výročia začiatku agresie NATO proti Spolkovej republike Juhoslávii.
Đurđevićová-Stamenkovská odkázala, že v 21. storočí musíme chrániť životy našich detí a naše rodiny, mladosť a budúcnosť, a že by to mal byť čas dohôd, zmierenia, bratskej lásky, solidarity, ekonomického prepojenia a kultúrnej spolupráce.
„To sú hodnoty, na ktorých Srbsko dnes spočíva a v ktoré náš národ verí. My sme tí, ktorí najviac vyzývajú k mieru, pretože vieme, aká je cena jeho straty, povedala ministerka,“ povedala.
Podľa jej slov na našu krajinu v roku 1999 udrela najväčšia sila, ktorá ničila nemocnice, domy, cesty a železnice a pokúsila sa nám vymazať právo na biologické prežitie, dôstojnosť, identitu a integritu.
„Naši bojovníci počas 78 dní neustúpili ani na chvíľu, strážili štátne hranice, písali dejiny a zabezpečili budúcnosť krajiny,“ povedala Đurđevićová-Stamenkovská a dodala, že sme ako krajina boli prví v rade suverenistickej vlny a v rade tých, ktorí vyzývajú na zachovanie medzinárodného práva.
Ministerka podčiarkla, že národ v našej krajine nikdy nezabudne na to, čo mu bolo vykonané, a že sa Srbsko bude vždy snažiť byť krajinou, ktorá si váži svoje utrpenie a chráni svoju históriu, napriek pokusom o vymazanie kolektívnej pamäte a zmenu identity.