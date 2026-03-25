Medzinárodná výtvarná súťaž Kto Slovensko cíti? určená deťom a mládeži do 19 rokov odštartovala v organizácii Czech & Slovak Community and School Bristol CIC. Cieľom je prepojiť mladých Slovákov žijúcich doma i v zahraničí a dať im priestor vyjadriť svoj vzťah k rodnej krajine prostredníctvom umenia.
Projekt s mottom Cítim. Tvorím. Som Slovensko. podnecuje mladých autorov, aby na papier či plátno preniesli svoje emócie, spomienky a symboly spojené so Slovenskom. Či už ide o prírodné krásy, rodinné tradície, historické osobnosti alebo chute domova, fantázii a technike spracovania sa medze nekladú. Povolená je kresba, maľba, koláž aj digitálna tvorba.
Záujemcovia môžu svoje autorské diela zasielať elektronicky na adresu sutaz@cscsbristol.co.uk. Súčasťou prihlášky musí byť skenovaná alebo kvalitná fotografia diela spolu s údajmi o autorovi (meno, vek, krajina, názov a krátky popis práce, školu, učiteľa, ak inicioval prácu, krajinu). Uzávierka súťaže je naplánovaná na 30. júna 2026.
Odborná porota vyberie 12 finálových diel, ktoré sa stanú súčasťou prestížneho nástenného kalendára na rok 2027. Všetky zaslané práce budú navyše prezentované v online galérii.
Zdroj: Czech & Slovak Community and School Bristol CIC