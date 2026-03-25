Kancelária pre kontrolu zahraničného majetku amerického Ministerstva financií (OFAC) prijala žiadosť spoločnosti MOL a predĺžila termín na rokovania o kúpe väčšinového vlastníctva v NIS-e do 22. mája 2026.
Po uzavretí obchodu bude mať MOL možnosť prevziať 56,15 % podielu Gazpromu v NIS-e. Ako uvádza spoločnosť MOL, realizácia tejto akvizície stále závisí od viacerých podmienok, vrátane konečného schválenia OFAC a vlády Srbska.
OFAC v piatok vydal aj novú operačnú licenciu spoločnosti NIS do 17. apríla. Rovnakým dátumom bola predĺžená aj licencia chorvátskej spoločnosti JANAF na prenos ropy do NIS-u.