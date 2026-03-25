Členky ženských spolkov z územia Obce Kovačica sa zúčastnili štvordňového výletu do Bosny a Hercegoviny. Z kovačického Ženského spolku sa výletu zúčastnilo 21 a z padinského Spolku žien 11 aktívnych členiek. V dňoch 19. až 22. marca pobudli v Banji Luke.
Okrem členiek z Kovačice a Padiny sa výletu zúčastnili aj členky spolkov z Debeljače, Uzdina, Idvora, Samoša a Crepaje.
Počas pobytu navštívili pamätihodnosti Banje Luky, ako aj mestá Bijeljina a etnodedinu Stanišić.
Prepravu a pobyt financovala Obec Kovačica, pričom výlet zorganizovala Turistická organizácia Obce Kovačica.
Nešlo o prvý výlet, ktorý tieto ženy absolvovali v podobnej organizácii a s podporou lokálnej samosprávy – v minulosti navštívili napríklad Grécko či Severné Macedónsko.
Obec Kovačica takto pravidelne organizuje výlety pre aktívne členky spolkov ako prejav vďaky za ich nezištnú prácu a prínos pri organizovaní početných podujatí.