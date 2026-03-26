Veľvyslanec Srbska na Slovensku Aleksandar Nakić sa stretol včera s Lukášom Parízekom, generálnym komisárom Slovenska pre EXPO 2027.
Ako sa uvádza na stránke Veľvyslanectva Srbska na Slovensku, pri tejto príležitosti Parízek ocenil, že prípravy na výstavu prebiehajú veľmi úspešne a v súlade s najvyššími štandardmi. Osobitne vyjadril spokojnosť s tým, že Slovensko je v srbských médiách vnímané ako jedna z najaktívnejších a najúspešnejších krajín v procese príprav na účasť na EXPO 2027.
Veľvyslanec Nakić vyjadril pripravenosť prostredníctvom spoločného partnerstva prispieť k prezentácii Srbska a EXPO 2027 na Slovensku, ako aj k úspešnej účasti Slovenska na výstave.
Na stretnutí hovorili aj o zlepšení hospodárskej a turistickej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom, nielen v rámci samotného podujatia, ale aj v širšom kontexte.
Zdroj: Veľvyslanectvo Srbska na Slovensku