Pšenica na území Vojvodiny je v aktuálnej vegetačnej sezóne vo veľmi dobrom stave. Napriek tomu, že zimné obdobie bolo intenzívnejšie, porasty úspešne prezimovali bez výraznejších škôd. K priaznivému stavu prispela najmä dostatočná zásoba vlahy, ktorá sa vytvorila počas zimných mesiacov.
Ako uvádza poľnohospodár Juraj Častvan zo Selenče, zimné zrážky mali pozitívny vplyv na pôdnu vlhkosť: „Zásoba vlahy sa vytvorila zo zimných zrážok. Sneh v tomto prípade zohrával pozitívnu úlohu, pretože sa topil postupne a nespôsobil také straty ako dážď. Aktuálne má pšenica ešte stále dostatok vlahy, a ďalšie zrážky tiež prídu vhod.“
Podľa dostupných informácií sa pšenica v súčasnosti nachádza prevažne vo fáze odnožovania až začiatku steblovania, v závislosti od termínu sejby a lokality. Porasty majú dobre vyvinutý koreňový systém, čo je predpokladom na efektívne využitie vlahy a živín v ďalších rastových fázach. Pozitívnou správou je aj to, že zatiaľ nebol zaznamenaný výraznejší výskyt chorôb, ktoré by ovplyvňovali rast a kondíciu porastov.
V porovnaní s minulým rokom je zasiatych viac plôch pšenice. Vlani bola pšenica v Srbsku zasiata približne na 570 000 až 590 000 hektároch, no tento rok sa očakáva žatva z viac ako 600 000 hektárov. Dôvodom sú najmä vhodné klimatické podmienky, ale aj ekonomické faktory. Pšenica je plodinou, ktorá dokáže efektívne hospodáriť s vlahou – po začiatočných fázach rastu už nemá také vysoké nároky na zrážky, čo je výhodou najmä v období sucha. Druhým faktorom je cena, ktorá motivovala poľnohospodárov rozšíriť výmery.
Na druhej strane však pestovanie pšenice sprevádza rast nákladov. Kým v minulosti si pestovatelia často zabezpečovali osivo z vlastnej produkcie, dnes sú odkázaní na nákup certifikovaného osiva, ktorého cena je výrazne vyššia. Rovnako rastú aj ceny hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, čo zvyšuje celkové vstupy do výroby.
V súčasnosti poľnohospodári realizujú dodatočné prihnojovanie porastov, pričom odborníci odporúčajú postupovať na základe rozboru pôdy. Odborníci odporúčajú všetkým poľnohospodárom, aby si dali urobiť rozbor pôdy na obsah dusíka. Na základe tejto analýzy možno získať presné údaje o množstve, čase aplikácie a type hnojiva, ktoré je najvhodnejšie pre konkrétne parcely.
Z pohľadu trhu však situácia nie je taká priaznivá ako stav porastov. Srbsko vstúpilo do roku 2026 s rekordnými zásobami pšenice, ktoré sa odhadujú na približne 4,5 milióna ton. To vytvára tlak na cenu. Na Produkčnej burze sa prvé termínované zmluvy na novú úrodu uzatvárali na úrovni približne 19,00 dinára za kilogram bez DPH, pričom aktuálne trhové ceny sa pohybujú v rozpätí od 19,80 do 20,00 dinárov za kilogram.
Celkovo možno konštatovať, že agronomická situácia pšenice je v tejto sezóne veľmi priaznivá, avšak ekonomické podmienky a vývoj trhu budú zohrávať kľúčovú úlohu pri konečnej rentabilite pestovania.