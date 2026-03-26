V Belehrade sa včera konal okrúhly stôl venovaný návrhu stratégie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Srbska na roky 2026 – 2034, ktorý prináša viaceré zmeny zamerané na organickú produkciu, včelárstvo a podporu mladých poľnohospodárov. Ako uviedla prof. Dr. Tatjana Brankovová, návrh je v súlade s právnym rámcom a definuje víziu, všeobecný cieľ i šesť špecifických cieľov rozvoja sektora.
Verejné konzultácie sa konali už v decembri minulého roka a pokračujú do 30. marca. Počas nich bolo vynesených 18 pripomienok. Návrh zároveň získal podporu Výboru pre poľnohospodárstvo Národného zhromaždenia.
Jednou z najvýraznejších zmien je posilnenie organickej produkcie, ktorá sa viac prepája s ochranou životného prostredia, klimatickými zmenami, biodiverzitou a verejným zdravím. Uvažuje sa aj o dodatočných stimuloch, najmä v chránených oblastiach, ako aj o rozvoji tzv. biodistriktov.
Stratégia kladie dôraz aj na rozvoj vidieka, väčšiu úlohu miestnych samospráv a efektívnejšie využívanie národných programov a fondov IPARD. Osobitná pozornosť sa venuje včelárstvu – cieľom je ochrana zdravia včiel, zníženie používania chemikálií, ako aj digitálnych riešení na sledovanie produkcie a pôvodu medu.
Dokument zároveň počíta s podporou mladých ľudí v poľnohospodárstve, zachovaním pôvodných plemien, rozvojom živočíšnej výroby a zlepšením priameho predaja produktov.
Niektoré návrhy, najmä tie týkajúce sa konkrétnych finančných a regulačných mechanizmov, zatiaľ neboli prijaté, keďže stratégia predstavuje rámcový dokument a podrobnosti budú riešené v ďalších programoch. Účastníci diskusie ocenili jej komplexnosť, zároveň však upozornili na potrebu dopracovania niektorých oblastí, najmä v sektore mliečnej výroby a postavenia malých výrobcov.