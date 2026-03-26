Mestská daňová správa mesta Nový Sad informuje daňovníkov – fyzické osoby, že sa začala distribúcia rozhodnutí, ktorými je určená daň z nehnuteľností na rok 2026 pre daňovníkov, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku na portáli eUprava, teda celkovo pre 98 057 daňovníkov.
Distribúcia a doručovanie rozhodnutí prostredníctvom pošty pre daňovníkov, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku na portáli eUprava, sa začne v polovici apríla.
Po doručení rozhodnutia daňovníci sú povinní uhradiť rozdiel medzi určenou výškou dane a už zaplatenou zálohou za prvú splátku. Lehota na úhradu je do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.