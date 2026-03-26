Ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry vo vláde Srbska Aleksandra Sofronijevićová dnes rokovala s ministrom dopravy Slovenskej republiky Jozefom Rážom o zlepšení bilaterálnych vzťahov a ďalšom posilnení spolupráce medzi dvoma krajinami.
Sofronijevićová zdôraznila, že naša krajina zostáva oddaná budovaniu silných partnerstiev, s jasným záväzkom prostredníctvom konkrétnych projektov ešte viac prepájať región a posilňovať hospodársku spoluprácu. Osobitne vyjadrila vďaku Slovensku za zásadovú a kontinuálnu podporu územnej celistvosti a suverenity Srbska, ako aj za podporu jeho európskej cesty.
Na stretnutí bola osobitná pozornosť venovaná zlepšeniu dopravnej prepojenosti, pričom bolo zdôraznené, že Slovensko je prvou krajinou, ktorá podpísala zmluvu o účasti na Špecializovanej výstave Expo 2027 Belehrad, čo predstavuje významný symbol priateľských vzťahov medzi týmito dvoma krajinami.