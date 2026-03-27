1676 – narodil sa v Borši spisovateľ, šarišský župan, sedmohradské knieža a vodca protihabsburského stavovského povstania František II. Rákoci.
1754 – narodil sa neďaleko Bánoviec nad Bebravou evanjelický kňaz, jazykovedec, prekladateľ, etnograf, národovec, znalec a zberateľ starých biblií Juraj Ribay.
1770 – zomrel taliansky maliar Giovanni Battista Tiepolo, jeden z najvýznamnejších benátskych barokových maliarov.
1824 – narodil sa srbský spisovateľ Branko Radičević.
1845 – narodil sa nemecký fyzik, objaviteľ žiarenia, na základe ktorého pracujú röntgeny, laureát Nobelovej ceny (1901) Wilhelm Conrad Röntgen.
1899 – taliansky inžinier Guglielmo Marconi sprevádzkoval prvé bezdrôtové telegrafné spojenie medzi Francúzskom a Anglickom.
1921 – narodil sa spisovateľ a vydavateľský pracovník Rudo Moric.
1941 – regent princa Pavle Karađorđević bol zvrhnutý dôstojníckym prevratom v Belehrade a na trón bol dosadený maloletý kráľ Peter II. Karađorđević.
1985 – slovenský rozhlas začal pravidelne vysielať z novej budovy rozhlasu, v tzv. obrátenej pyramíde.
2020 – Severné Macedónsko sa formálne stalo plnoprávnym členom NATO.