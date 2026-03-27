Včera večer mali milovníci divadla príležitosť pozrieť si predstavenie Poltron v réžii Miloša Jagodića a v podaní Divadla Milivoja Živanovića pri Stredisku pre kultúru Požarevac. Adaptáciu kultového textu Sinišu Pavića pripravila Nataša Ilićová.
Táto nadčasová komédia, prenesená do moderného prostredia, vyvolala reakciu obecenstva. Po premiére, ktorú mali v polovici februára, sa súbor s predstavením Poltron úspešne zúčastnil už na viacerých festivaloch a hosťovaniach.
Dnes večer je na programe 10. Pazovských divadelných dní predstavenie Ševa (Da li je to bila ševa) v podaní Divadla mladých Abrašević z Kragujevca. Pod réžiu na predlohu Efraima Kishona, jedného z najväčších satirikov 20. storočia, sa podpísal Ilija Stepanović.