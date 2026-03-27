Združenie petrovských výtvarných umelcov (ZPVU) pripravilo v podvečer veľkonočných sviatkov ďalšiu výstavu a prezentáciu.
Slávnostné otvorenie samostatnej výstavy obrazov členky ZPVU – a tohtoročnej jubilantky – Anny Babiakovej z Kulpína sa uskutoční v sobotu 28. marca v priestoroch Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, Ul. Maxima Gorkého 17, o 18.00 hodine.
Zároveň ZPVU odprezentuje ďalšiu edíciu tematickej kolektívnej výstavy svojich členov. Ide o veľkonočné kraslice – jedinečné maľované drevené vajíčka.