Kolkársky turnaj pod názvom Robotnícke športové hry má v Kovačici dlhú tradíciu a zhromažďuje veľký počet občanov v kolkárni v Športovo-rekreačnom stredisku Slávia. V tomto roku turnaj prebiehal od polovice januára a takmer do konca marca. Zúčastnilo sa 16 mužských a 7 ženských tímov.
Víťazom turnaja v mužskej konkurencii je tím Color, ktorý vo finále play-off zvíťazil nad tímom Skubi Dubi. V zápase o 3. miesto úspešnejší boli členovia tímu Fagan, ktorí zvíťazili nad Oknom. V ženskej konkurencii prvé miesto obsadil tím Pink Panter.
Na kolkárskom bále dňa 28. marca v priestore Glamour budú udelené medaily a poháre najlepším tímom a jednotlivcom.
Organizátorom podujatia je Kolkársky klub Slávia Kovačica.