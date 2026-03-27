Posledná Biblická hodina v tomto období sa uskutočnila včera večer na novej evanjelickej fare v Starej Pazove. Na návšteve u pazovských cirkevníkov a tamojšej cirkevnej správy boli farár Martin Bajza a členovia správy kovačického cirkevného zboru. Farár Bajza mal aj pútavú prednášku na tému Biblia a tetovanie.
Na Biblickej hodine vystúpila aj Spevácka skupina Primavera pod vedením dirigenta Pavla Kadlečíka.
Biblickú hodinu pred týždňom usporiadali aj v Kovačici, kde kázala evanjelická farárka Svetlana Vojnićová-Feldyová.