Milovníci divadla v Kovačici si 26. marca prišli na svoje, keďže do miestneho Domu kultúry zavítali členovia Potulného divadla J+T z Medzibrodu. Divadelníci predviedli inscenáciu Táračky alebo veselé výlevy z histórie Slovenska.
O predstavení sa v sprievodnom bulletine píše: „Od Samovej ríše, cez smrteľnú posteľ kráľa Svätopluka a Máriu Teréziu až po štúrovcov. Justína a Mariša sú dve zanietené babky, ktoré sa v rámci udržiavania tradícií rozhodnú zorganizovať páračky, na ktoré však na (ne)šťastie nik nepríde. Čo sa stane, keď medzi starými haraburdami objavia poklad v podobe almanachu starého deda Kumíka, ktorý si zapisoval dejiny Slovákov po svojom? Ak k tomu pridáte jabĺčkové víno, vznikne veselé putovanie dejinami Slovenska, ktoré sa zrodilo v hlave bývalého najväčšieho ochotníka v okrese.“
Hudbu a texty piesní pripravil Tomáš Pohorelec, réžia je kolektívna.
Už na druhý deň, 27. marca, divadelníci uviedli interaktívnu rozprávku s pôvodnými piesňami, plnú typického divadelného humoru pre najmenších, pod názvom Kráľovstvo za knihu. Inscenácia vznikla v koprodukcii Potulného divadla J+T a Cervinus Teátrum Szarvas.
Rozpráva príbeh o kráľovstve, v ktorom kráľ dá zničiť všetky knihy, aby potrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Napokon však pochopí, že knihy patria medzi najdôležitejšie hodnoty v živote človeka a život bez čítania je ochudobnený. V knihách je totiž ukrytá múdrosť celého sveta.
Scenár, hudbu a texty piesní pripravil opäť Tomáš Pohorelec, scénu a bábky vytvoril Igor Latta. V obidvoch inscenáciách účinkovali Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec.