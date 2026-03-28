Tradičná výstava veľkonočných a jarných aranžmánov, kraslíc, dekorácií, medovníkov a koláčov, ktorú organizuje Spolok žien Slovenka Hložany, sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 29. marca na prízemí Domu kultúry na Ulici maršala Tita 58.
Po slávnostnom otvorení výstavy o 10.00 hod., ktoré pripravia deti z Predškolskej ustanovizne Včielka v Hložanoch, bude nasledovať prehliadka stánkov a spoločný obed. Na 16.00 hod. je naplánované odovzdanie ďakovných listov účastníkom výstavy.
Organizátori zároveň vyzývajú všetkých záujemcov, aby sa so svojimi veľkonočnými a jarnými dekoráciami, kraslicami, medovníkmi a koláčmi zapojili do predajnej časti výstavy.