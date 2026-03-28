Včera večer na programe 10. Pazovských divadelných dní bolo predstavenie Ševa (Da li je to bila ševa) v podaní Divadla mladých Abrašević z Kragujevca. Pod réžiu na predlohu Efraima Kishona, jedného z najväčších satirikov 20. storočia, sa podpísal Ilija Stepanović.
Táto komická paródia na Shakespearove diela v podaní šiestich hercov rozosmiala a pobavila obecenstvo.
Dnes večer do Pazovy na festival pricestujú divadelníci z Crvenky. Členovia Divadla Stevana Sremca pri Dome kultúry Crvenka zahrajú divadlo Iluzije autora Tony Kushnera v réžii Mileny Pavlovićovej.