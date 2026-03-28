Dnes napoludnie v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci mala v poradí 3. zasadnutie Správna rada Matice slovenskej v Srbsku.
Delegátov z 15 MOMS a všetkých prítomných privítal predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák, ktorý aj toto zasadnutie viedol.
Po schválení zápisnice z 2. zasadnutia SR MSS, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2025, si prítomní vypočuli správu o činnosti a finančnú správu MSS za rok 2025 v podaní tajomníčky MSS Zdenky Chalupkovej. Vlani Zhromaždenie MSS malo tri zasadnutia a Správna rada MSS dve. Najaktívnejšie boli Komisia pre šport a Osvetová komisia, čo súviselo so Slovenskými národnými slávnosťami. Keď ide o vydavateľskú činnosť, vlani vyšli dve publikácie. Z finančnej správy bolo počuť, že MSS hospodárila pozitívne a záverečný zisk po odčítaní trov vynášal vyše 102-tisíc dinárov.
Predseda Juraj Červenák hovoril o finančnej situácii v Matici slovenskej v Srbsku a o jej finančných zdrojoch od 31. mája 2025, keď nastúpil na funkciu predsedu MSS. Poukázal pritom na dobrú spoluprácu s inštitúciami Srbska a Slovenskej republiky. Srbsko vyčlenilo na fungovanie MSS 6 miliónov dinárov na obdobie 30. jún 2025 – 30. jún 2026.
Podrobnú správu Dozornej rady MSS za rok 2025 podal člen tejto rady Jaroslav Boldocký. Hovorilo sa aj o správe Inventárnej komisie. Všetky spomenuté správy Správna rada MSS schválila.
Ďalej boli predostreté: plán práce a finančný plán MSS na rok 2026, ktoré sú podobné ako tie za minulý rok.
Viedla sa aj rozprava o návrhoch na matičné uznania za rok 2026, ktoré potom tiež v závere tohto bodu boli schválené. Hovorilo sa aj o tohtoročných voľbách do NRSNM a SR vyjadrila rozhodnutie, že sa MSS zúčastní týchto volieb.
Informácie o aktivitách, čiže zbieraní materiálov na novelizácii stanov ozrejmili Pavel Jonáš a Pavel Turan z legislatívnej komisie MSS. Pod bodom rôzne sa diskutovalo aj na tému Slovenského národného domu.