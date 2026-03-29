Do Pazovy na festival včera večer pricestovali aj divadelníci z Crvenky. Členovia Divadla Stevana Sremca pri Dome kultúry Crvenka zahrali divadlo Iluzije amerického dramatika Tony Kushnera v réžii Mileny Pavlovićovej.
Iluzije je jedno z najnovších predstavení v súčasnej produkcii tohto úspešného divadla. Dielo je komplexným príbehom o hľadaní pravdy, lásky a tenkej hranice medzi realitou a divadelnou ilúziou. Divadlo Stevana Sremca si tohto roku pripomína významné jubileum – 80 rokov od založenia a práce. Vlani na 66. republikovom festivale ochotníckych divadiel Srbska v Kule zvíťazilo predstavenie Nikolaja Koljadu Poloneza Oginskog práve v podaní hercov z Crvenky a v réžii Mileny Pavlovićovej.