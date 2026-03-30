Na Kvetnú nedeľu v Starej Pazove (a v Slankamenských Vinohradoch) tradične chodia Paňičke – skupina detí vyobliekaná do ľudového odevu, kde povinne jedno dievča má na hlave partu. Točiac sa do kruhu spievajú pieseň Kvetná nedeľa, ďe si kľúče poďela… Paňičke sú veľkonočnou tradíciou staropazovských Slovákov.
Napriek daždivému a chladnému počasiu v predpoludňajších hodinách takto bolo aj včera v Starej Pazove, keď Paňičke navštevovali rodiny a zavítali aj do tamojšieho evanjelického kostola. Podľa zvyku do chrámu Božieho prišli ku koncu bohoslužieb, kde im Igor Feldi, senior sriemsky a farár staropazovský, porozprával o sviatku, a potom ich aj požehnal. Nasledovalo spoločné fotografovanie na pamiatku. Pred kostolom Paňičke vytvorili veľký kruh, kde najmenší zaspievali známu pesničku o Kvetnej nedeli. Prítomní sa im zavďačili a do pekne ozdobených košíčkov im rozdávali peniaze a sladkosti.
Vzhľadom na to, že aj včera v Slovenskom národnom dome bol druhý deň veľkonočného bazára, Paňičke v sprievode rodičov a starých rodičov zavítali aj na toto podujatie.