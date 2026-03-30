V rámci sprievodných podujatí 31. ročníka festivalu DIDA sa v sobotu 28. marca v priestoroch Domu kultúry uskutočnila prezentácia vedeckej monografie Jazyk ako priestor výskumu autorky prof. Dr. Jasny Uhlárikovej.
Prezentáciu moderovala Kvetoslava Imreková-Šusterová a okrem autorky sa na nej zúčastnili aj recenzentky publikácie – prof. Dr. Anna Makišová a prof. Dr. Jarmila Hodoličová, ktoré vo svojich vystúpeniach priblížili odborné ukotvenie a tematickú štruktúru monografie. Ako prvá vystúpila Anna Makišová, ktorá poukázala na význam úvodnej, lingvisticky orientovanej časti knihy, osobitne v oblasti frazeologického výskumu, a zdôraznila jej prínos pre súčasné jazykovedné bádanie.
Na ňu nadviazala Jarmila Hodoličová, ktorá sa podrobnejšie venovala ďalším častiam publikácie a ich presahom do oblasti identity, vzdelávania v materinskom jazyku i aktuálneho postavenia slovenského jazyka vo vojvodinskom prostredí. Monografiu zhodnotila slovami: „Predložená monografia – Jazyk ako priestor výskumu predstavuje hodnotné, odborne vyzreté a koncepčne premyslené vedecké dielo, ktoré spĺňa všetky nároky kladené na súčasnú vedeckú monografiu. Vyniká tematickou šírkou, metodologickou korektnosťou, jazykovou kultúrou a výrazným regionálnym a kultúrno-spoločenským presahom.“
Obidve recenzentky zároveň vyzdvihli dlhoročnú odbornú i projektovú spoluprácu s autorkou v rámci Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, ako aj jej aktívnu účasť na domácich i medzinárodných vedeckých iniciatívach.
V závere vystúpila samotná autorka, ktorá priblížila genézu publikácie i vlastné východiská výskumu. „Táto kniha nevznikla ako jednorazový projekt, ale je výsledkom dlhodobého premýšľania o jazyku, výskumu a pedagogickej praxe. Vychádza z presvedčenia, že jazyk nie je len systém znakov a gramatických pravidiel, ale aj priestor, v ktorom sa stretávajú kultúra, identita, komunikácia a kultúrna pamäť…,“ uviedla Uhláriková. Zdôraznila pritom snahu prekročiť rámec čisto jazykovej analýzy a reflektovať jazyk v širšom kultúrnom a komunitnom kontexte.
Na vzniku publikácie sa podieľala aj širšia odborná obec. Monografiu vydala Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade a jej kvalitu posudzoval kolektív renomovaných recenzentov – prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., prof. Dr. Anna Makišová, doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., a prof. Dr. Jarmila Hodoličová. O jazykovú stránku diela sa postarala PaedDr. Eleonóra Zvalená, PhD., finálnu korektúru zabezpečila Vesna Kámaňová a vizuálnu podobu publikácie dotvorila grafička Msr. Andrea Merníková-Šimonová.
Podujatie zároveň potvrdilo dlhodobú spoluprácu autorky s Ochotníckym divadlom Janka Čemana v Pivnici, ktorá sa realizuje prostredníctvom viacerých projektov – od publikačnej činnosti až po odborné konzultácie a lektorovanie.
Atmosféru večera doplnili hudobné vstupy v podaní Lucie Kámaňovej na husliach a Tomáša Kámaňa na harmonike, ktorí sú zároveň rodinnými príslušníkmi autorky.