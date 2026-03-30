Jedným z tradičných sprievodných podujatí festivalu DIDA je aj Vítanie jari s knihou. Podujatie venované prezentácii publikačnej činnosti Slovenského kultúrneho klubu sa uskutočnilo včera v Dome kultúry, v priestoroch Klubu poľnohospodárov, a to už po 18-krát.
Keďže ide o podujatie s putovným charakterom, jeho pivnické zastavenie symbolicky uzatvára jeden z jeho cyklov. „Teším sa, že sme sa zoskupili pri jednom z najstarších sprievodných podujatí festivalu. Pre nás je to zároveň záver jedného cyklu, ktorý sa tradične končí práve tu, v Pivnici, na festivale DIDA. Slovenský kultúrny klub, ktorý si tento rok pripomína 10. výročie svojho pôsobenia, organizuje toto podujatie po druhýkrát,“ zaznelo v úvode Vladimíra Valentíka.
Prítomných privítal podpredseda organizačného výboru festivalu Vladimír Brňa, po ktorom nasledovala samotná prezentácia vydavateľskej činnosti. Tú priblížil riaditeľ Slovenského kultúrneho klubu Vladimír Valentík, ktorý predstavil aktuálne knižné tituly a zároveň načrtol širšie smerovanie vydavateľských aktivít. Osobitnú pozornosť venoval Svetovému kalendáru, ktorý vychádza už desať rokov. Zároveň poukázal aj na vznik nových edičných radov, medzi nimi aj edície Letokruhy.
Súčasťou programu bolo aj autorské vystúpenie Víťazoslava Hronca, ktorý predstavil svoju najnovšiu básnickú zbierku Anjel skazy. Ide o dielo s výraznými postmodernistickými prvkami, ktoré vzniklo netradičným spôsobom. „Tieto básne som napísal v osemdesiatom roku života. Vznikali na motívy mojich poviedok a románových kapitol – ak čitateľ pozná prózu, lepšie porozumie aj básni. S podobným postupom som sa doteraz nestretol,“ uviedol autor, ktorý sa zároveň podelil aj o svoje dlhoročné literárne skúsenosti.
Program obohatili aj hudobné a literárne vstupy mladšej generácie. Deti z Klubu klasickej gitary sa predstavili krátkym hudobným pásmom, zatiaľ čo Kvetoslava Imreková-Šusterová pripravila čitateľský vstup s najmladšími účastníkmi. Žiačky tretej triedy – Lana Tanciková, Laura Valentíková, Magdaléna Šusterová a Ines Valentíková – predniesli ukážku z detskej knihy Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jana autorky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej.