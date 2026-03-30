Súčasníci nám hovoria, že kedysi dávno aj Hložančania súťažili medzi sebou s fermentovanou klobásou, ale teraz v roku, keď si pripomínajú aj 270. výročie príchodu Slovákov do Hložian, sa podľa vzoru na iné slovenské prostredia, a nielen slovenské, rozhodli zorganizovať i súťaž vo výrobe čerstvej a smaženej klobásy.
V rámci tejto prvej edície podujatia, ktoré pomenovali nárečovo Hložianska klbása, sa rozhodli, že to bude čisto miestneho rázu. Podujatie sa konalo v sobotu 28. marca. Súťažiť mohli len domáci. Pre každý tím Miestne spoločenstvo pripravilo 5 kg mletého bravčového mäsa a prísady si priniesli sami súťažiaci. Všetko potrebné pre podujatie tohto druhu zabezpečila miestna samospráva s Komunálnym podnikom Gloakvalis.
Organizačný tím pre realizáciu pracoval v zložení: predseda Miroslav Pavčok, Stanislav Srnka, Ľuboslav Hataľa, Michal Potfaj, Rastislav Fábry, Michal Hataľa st. a Michal Hataľa ml. a za takých poldruha mesiaca sa im podarilo zabezpečiť všetko pre túto gastronomickú súťaž.
Naplánovali si, že súťaž bude na námestí, ale zlé daždivé počasie pozmenilo tieto plány a všetko sa uskutočnilo pod strechou starej školy alebo v súčasnosti Kaviarne pod lipami v strede dediny.
Na úvod prítomných privítal a veľa zdaru pri výrobe klobások tímom poprial poverenec pre hložiansku miestnu samosprávu Stanislav Srnka. A potom sa to roztočilo. K chlapom v tímoch sa pridali manželky pri úprave stolov a po rozdelení mäsa tímy sa dali do práce. Po nadiatí klobások sami si ich vonku pod prístreškom vysmažili.
Tohto roku o primát najlepšej hložianskej klobásy súťažili tieto tímy: Lovecký spolok, KOS Jednota, Oáza MB, Eugen Chocolate, STR Iva, Združenie penzistov, DHS – Hasiči, Krčma na ćošku, Združenie poľnohospodárov, Farma Bohuš, EKOS, ZŠR Šaran, MOMS Hložany, Agroplod – Studňa, Koki travel a FK Budúcnosť – Združenie 13. apríla.
K tomu v kuchyni aktivistky Spolku žien Slovenka vypražili za kotol škvariek, ktoré potom rozdelili po stoloch, aby si všetci na nich pochutnali.
Komisiu, ktorá hodnotila tak fermentované vzorky, ako i čerstvo prichystané klobásky, tvorili osvedčení výrobcovia klobás: Ján Zvarec, Andrija Vrška a Michal Bohuš.
Táto komisia vyskúšala 33 prinesených vzoriek hrubej klobásy a na záver najlepším udelila aj poháre. Vzorky boli označkované číslami, aby sa udržala anonymita výrobcov. Víťazom v kategórii hrubej klobásy sa po ohodnotení stal Samuel Jakuš, druhý bol Ondrej Vrška a tretí Daniel Toman.
Keď ide o súťaž vo výrobe čerstvej klobásy, hodnotiacej komisii najviac chutila tá, ktorú vyrobil tím podniku Oáza MB a stal sa víťazom prvej Hložianskej klbásy, druhým miestom sa ovenčili tím Agroplod – Studňa a tretí boli z tímu Farma Bohuš.
Pre všetky tímy organizátor zabezpečil diplomy. Všetko vopred a na tvári miesta pripravené sa delilo zdarma nielen účastníkom podujatia, ale aj všetkým návštevníkom, ktorí sa prišli pozrieť a zabaviť.