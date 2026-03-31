V mene Spolku žien Slovenka Hložany predsedníčka Viera Miškovicová rozposlala pozvanie na už tradičnú Výstavu veľkonočných a jarných aranžmánov, kraslíc, dekorácií, medovníkov a koláčov, ktorú pripravili v Hložanoch na Kvetnú nedeľu 29. marca 2026.
Spolok žien Slovenka Hložany aj tohto roku pripravil tematickú výstavu k veľkonočným sviatkom a pozval verejnosť na jej otvorenie.
Viac ako poldruha desaťročia Hložančanky organizujú túto výstavu a zo začiatku ju pripravovali v sieni Hasičského spolku domu, ale pre jej povážlivý stav sa vlani rozhodli presťahovať výstavu do auly Domu kultúry, kde i v tomto roku pripravili výstavné stoly a panely.
Na prízemí Domu kultúry sa rozložili domáce spolkárky, ale aj zo susedných prostredí – Spolok petrovských žien a Spolok kulpínskych žien, ako aj iné miestne združenia, akými tohto roku boli Združenie ekológov EKOS a z Petrovca Združenie rodičov detí s osobitnými potrebami MY.
Pri slávnostnom otvorení výstavy veľkonočných a jarných aranžmánov sa zoskupeným prihovorila predsedníčka SŽ Slovenka Viera Miškovicová.
V rámci otváracieho programu sa potom predstavili deti z Predškolskej ustanovizne Včielka v Hložanoch. Predviedli sa triedy Kvapôčok a Hviezdičiek so svojimi vychovávateľkami Zuzanou Korčokovou, Ivonou Benkovou, Stanislavou Milinovou a Annou Bovdišovou.
Tie miestnych predškolákov nacvičili program piesní, recitácií a choreografií a deti sa hrali aj na zajačikov, kuriatka a na šibačky.
Spolkárky účinkujúce deti v programe na záver potešili cukrovinkami. Svoje deti a vnúčatá v tomto ich verejnom prejave podporili a za výkon potleskom povzbudili početní rodičia a starí rodičia.
Výstavu otvorila riaditeľka Predškolskej ustanovizne Včielka Anna Laćarková.
Po otvorení výstavy domáci mali možnosť zásobiť sa ručne vytvorenými veľkonočnými a jarnými dekoráciami, kraslicami, medovníkmi, koláčmi a kvetmi. Predvečerom, keď uzavreli výstavu, účastníkom výstavy udelili ďakovné listiny.
Spolok žien Slovenka i tohto roku k veľkonočným sviatkom pripravil studenie (huspeninu) a koláče. Tie hložianske spolkárky budú predávať na Zelený štvrtok (2. apríla) od 13. do 17. hodiny v miestnom Dome kultúry.