Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s guvernérom čínskej provincie Che-pej a predsedom skupiny HBIS o ďalšom posilňovaní celkovej spolupráce medzi Srbskom a Čínskou ľudovou republikou, s osobitným dôrazom na priemyselný rozvoj, nové investície a budúcnosť spoločných projektov, ktoré majú pre našu krajinu veľký význam.
Vymenili si názory na ďalšie zlepšenie spolupráce v oblasti oceliarskeho priemyslu, modernizáciu výrobných kapacít, využívanie moderných technológií a posilnenie konkurencieschopnosti srbskej ekonomiky. Vučić zdôraznil, že hospodárske vzťahy našich krajín dnes prinášajú konkrétne výsledky – Čína patrí medzi najdôležitejších ekonomických partnerov Srbska.